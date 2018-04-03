Россияне смогут обменять старые iPad на новые

Компания Apple запустила в России программу trade-in для iPad. Ее реализуют в магазинах re:Store, Cstore и « М. Видео ». Сообщается, что обмену подлежат старые планшеты, начиная с iPad 2 и iPad mini первого поколения. Уточняется, что получить новинку без доплаты не получится — за старый гаджет предоставят скидку. Как пишет «Экономика сегодня», ее размер определит специальная программа.

К примеру, за iPad Air 2 в хорошем состоянии на сопоставимую модель новой линии дадут скидку до 35%.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что компания Apple представила свой самый дешевый iPad с диагональю экрана iPad 9,7 дюйма. Его главная особенность — поддержка работы со стилусом Apple Pencil. В Apple заявили, что новый iPad в первую очередь предназначен для школьников и студентов. Для них гаджет будет стоить 299 долларов. А вот для остальных пользователей цена будет выше — 329 долларов.

Новости из мира гаджетов: Составлен список вещей, за которые Apple должна извиниться перед покупателями