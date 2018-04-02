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Еврокомиссия намерена обязать мессенджеры передавать данные по запросу властей
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Еврокомиссия намерена обязать мессенджеры передавать данные по запросу властей 

SecurityLab.ru 45 минут назад
Европейская комиссия хочет обязать приложения для обмена сообщениями и другие электронные сервисы передавать правоохранительными органам данные пользователей в течение десяти дней с момента получения соответствующего запроса, независимо от того, где расположена компания или хранятся данные. В экстренных случаях этот срок сокращается до шести часов.
Как сообщает издание Euractiv со ссылкой на проект подготовленного ЕК документа, в случае его принятия закон существенно расширит список приложений, обязанных быстро реагировать на запросы правоохранительных органов. Закон будет распространяться на «социальные сети наподобие Twitter и Facebook», облачные сервисы, реестры и регистраторов доменных имен и даже на «цифровые торговые площадки, позволяющие покупателям и/или продавцам осуществлять транзакции по одноранговой сети», такие как пользовательские форумы и платформы электронной коммерции.
Дата объявления реформы назначена на 17 апреля. По мнению ЕК, предложенные ею меры являются необходимостью, возникшей в связи со стремительным ростом использования online-сервисов и приложений в уголовных преступлениях. Как пояснила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова (Vera Jourova), в действующее законодательство необходимо внести изменения, поскольку в настоящее время для получения необходимых в расследовании данных, хранящихся не территории других стран, правоохранительные органы должны проходить через сложную процедуру.
Новая система позволит правоохранительным органам обходить заключенные между странами соглашения о взаимопомощи (так называемые MLAT) и запрашивать необходимые данные непосредственно у компаний.
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