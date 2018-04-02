Некорректно настроенные приложения Django раскрывают секретные ключи API

Исследователи безопасности обнаружили ряд некорректно настроенных приложений Django, раскрывающих конфиденциальную информацию, такую как ключи API, пароли сервера или токены доступа AWS ( Amazon Web Services).

Основная причина данной проблемы заключается в том, что разработчики приложений забывают отключить режим отладки, пояснил исследователь безопасности Фабио Кастро (Fábio Castro) изданию Bleeping Computer.

Django, который является мощным и настраиваемым фреймворком на Python, часто используется при создании web-приложений и внутренних сетей.

По словам исследователя, ему удалось обнаружить 28 165 приложений Django, в которых администраторы забыли отключить режим отладки. При проверке нескольких серверов, исследователь обнаружил, что режим отладки многих из этих приложений раскрывает чрезвычайно важную информацию, позволяющую потенциальному злоумышленнику получить полный доступ к данным владельца приложения. Пароли баз данных и токены доступа AWS в некоторых случаях также содержат информацию о других частях ИТ-инфраструктуры владельца приложения.

Как сообщил исследователь безопасности Виктор Геверс (Victor Gevers), некоторые серверы, на которых запущены приложения Django, уже скомпрометированы. В частности, эксперт обнаружил по меньшей мере один взломанный сервер. Некоторые уязвимые серверы принадлежат различным правительственным учреждениям, выполняющим критические операции.

Исследователь уже начал уведомлять владельцев серверов о некорректно настроенных приложениях. «На данный момент мы сообщили о 1 822 серверах. Из них в 143 проблема была исправлена, либо они были переведены в автономный режим», — отметил он.