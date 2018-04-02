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Госдума запустила новый сайт
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Госдума запустила новый сайт 

Мир24 58 минут назад
Госдума обновила свой официальный сайт. Предполагается, что он станет более удобным для пользователей. В частности, при просмотре с мобильных устройств.
Сейчас новая версия работает в тестовом режиме. Все желающие могут оставить отзыв или пожелание в специальном разделе.
«Обновленный дизайн сайта стал адаптивным для всех устройств — компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Технические возможности нового сайта позволяют использовать все современные форматы, что сделает новости более доступными и понятными: с помощью графических и видеоматериалов пользователям будут разъяснять законопроекты и иную информацию о деятельности депутатов и Государственной думы», — говорится в релизе думской пресс-службы, который приводит ТАСС.
Отмечается, что пользователи теперь в один клик смогут найти интересующие их законопроекты и проследить все этапы — от внесения до принятия, узнать результаты голосования, отправить обращение, ознакомиться с правовыми базами.
Тексты новостей на сайте теперь будут готовить журналисты с опытом работы в ведущих федеральных СМИ.
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