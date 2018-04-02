Android и iOS: лучшие приложения для геокэшинга

Геокэшинг — увлекательная активная игра на свежем воздухе, заключающаяся в поиске тайников по GPS-координатам, оставленным другими игроками. Сегодня, когда навигатор есть в любом смартфоне, играть в нее помогают мобильные приложения, например, Groundspeak Geocaching®, c:geo или GCTools.

Groundspeak Geocaching® — официальное приложение для геокэшинга Официальным приложением игры является Groundspeak Geocaching®. Оно доступно для Android и iOS. Бесплатная версия приложения несколько ограничена по функциональности и ориентирована, в первую очередь, на новичков. Обновление до премиальной версии в настоящее время стоит 325 рублей для Android и 459 рублей для iOS за месяц. Если вы только открыли для себя геокэшинг, приложение покажет вам тайники, подходящие для начинающих. Оно также отображает другие тайники, которые находятся рядом с вами. Вам также будут даны пошаговые инструкции, что делать, если вы нашли тайник.

Приложения имеют поиск в режиме реального времени, который постоянно обновляется и синхронизируется с вашим местоположением и мгновенно отображает новые тайники.

Вы также можете создать учетную запись пользователя с версией Premium, планировать свои собственные геокэшинг-поездки, регистрировать находки, просматривать описания и фотографии отдельных тайников и использовать функцию расширенного поиска. Groundspeak Geocaching® для Android

Groundspeak Geocaching® для iOS c: geo — классика геокэшинга для Android Еще одно популярное геокэшинговое приложение для пользователей Android — бесплатный инструмент c: geo. В нем вы найдете все необходимое для поиска тайников по всему миру. На интерактивной карте можно увидеть все тайники в вашем районе. В дополнение к опции сохранения тайников на устройстве вы также можете регистрировать находки ваших друзей.

Приложение позволяет перемещаться не только с помощью компаса, но и с помощью других навигационных приложений. Также можно легко созавать и настраивать дополнительные путевые точки.

c: geo имеет открытый исходный код, и его можно связать с другими платформами для геокэшинга, такими как Opencaching. Вы также можете использовать карты Google Maps и OpenStreetMap.

Еще одна крутая возможность — процесс поиска тайника можно в реальном времени документировать в Twitter. с: geo для Android

GCTools — коллекция инструментов геокэшинга для iOS Приложение GCTools предоставляет полный пакет опций для геокэшинга на вашем iPhone. По умолчанию оно бесплатное, но некоторые инструменты можно обновить до премиум-версии. Приложение особенно пригодится продвинутым геокэшерам. В частности, оно умеет преобразовывать и читать зашифрованные координаты — цветовые коды, римские цифры и прочее.

С помощью приложения можно легко взломать шифр Цезаря, шифр Виженера, аффинный шифр, код Морзе, расшифровать номер сотового телефона и многое другое.

В приложении есть преобразователь длин, площадей, объемов, масс, углов, скоростей, времени, температуры, числовых систем и размеров данных.

Те, кто занимаются поиском по ночам, найдут в приложении даже встроенный фонарик. Таким образом, с GCTools геокэшер подготовлен к любым ситуациям.GCTools для iOS Читайте также: Полезные мобильные приложения для активного отдыха зимой

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