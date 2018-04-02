Прощайте, «Гугл» и «Фейсбук»

«Фейсбук» и «Гугл», ваше царствование может скоро закончится

Возможно, мы будем оглядываться на 2017-й как на последний год безудержного оптимизма в отношении технологической отрасли. Скандал с «Фейсбуком» (Facebook) — разоблачение компании «Кэмбридж аналитика» (Cambridge Analytica), получившей персональные данные более 50 миллионов пользователей, пришелся на тот момент, когда многие стали задумываться над тем, как же обуздать ИТ-корпорации, влияющие не только на экономику, но и наши жизни.

По мере того, как в 1990-х начиналась информационная революция, нас все больше захватывала эта эпоха с ее инновационными продуктами и их преобразующей силой. Нас ослепляло богатство, заработанное 25-летними неудачниками, которые мгновенно становились миллиардерами, — наивысшая форма мести ботанов. И пока, например, США переходили на цифровую экономику, мы пренебрегали вопросом: какова роль государства во всем этом?

Образ технологических компаний, выросших из лишенных оков свободных рынков, всегда был размыт. Сегодняшняя цифровая экономика опирается на три главные технологии: компьютерную микросхему, интернет и Джи-пи-эс (GPS). В значительной степени все они обязаны своим существованием государству. Две последние были придуманы, принадлежали и находились под контролем правительства прежде, чем стали доступны частному сектору. Многие не понимают, что GPS — глобальная система размещения систем спутников и центров управления, которая так важна для современной экономики, — до сих пор управляется ВВС США.

И все же, поскольку эти революционные технологии создали новые индустрии, разрушили старые, а также изменили города и сообщества, мы просто решили, что таков путь развития мира и повлиять на него нельзя. Иначе это смахивало бы на социалистическое по своему стилю вмешательство в свободный рынок.

Однако результат, к которому мы пришли, не порадует либертарианцев. Мы живем с технологической экономикой, в которой доминируют несколько гигантских компаний, эффективно создающих препятствия для новичков. Новые стартапы в Кремниевой долине даже не притворяются, будто могут стать независимыми. Их бизнес-план — быть купленными «Гуглом» (Google), «Фейсбуком» (Facebook), «Амазоном» ( Amazon ), «Майкрософтом» («Microsoft) или «Эпплом» (Apple). Такое положение дел напоминает скорее олигополию, чем свободный рынок. На самом деле, за время развития больших технологий число новых бизнес-стартапов лишь сокращалось.

Еще одно заметное следствие происходящего — размывание приватности, подчеркнутое скандалом вокруг Cambridge Analytica и Facebook. Поскольку технологические компании имеют дело с миллиардами потребителей, каждый человек превратился в песчинку, крошечную точку данных. Индивидуальный потребитель превратился в продукт, чью информацию продают ради получения прибыли.

Конечно, ИТ-компании возразят: мол, они демократизировали информацию, изменили жизнь к лучшему. Все это правда. То же произошло благодаря предыдущим инновациям вроде телефона, автомобиля, антибиотиков и электричества. Но именно потому, что эти продукты обладают такой силой и преобразующим эффектом, власть должна была сыграть свою роль в защите людей и сдерживании этих новых великих победителей в экономике.

Скорее всего, изменений стоит ожидать с двух сторон. Регулирующие действия Запада дадут людям больше контроля. ЕС уже ввел новые правила, благодаря которым станет проще узнать, как используются ваши данные. Вполне вероятно, что США последуют этому примеру.

Второе направление кажется еще более интригующим — это Восток. Как рассказал мне индийский предприниматель Нандан Нилекани, до недавнего времени было всего несколько цифровых платформ, имевших более 1 миллиарда пользователей, и всеми управляли американские или китайские компании вроде Google, Facebook и «Тенсент» (Tencent). Однако теперь своя миллиардная платформа есть у Индии . Это необычная биометрическая система идентификации «Аадхаар» (Aadhaar), включающая почти всех жителей этой страны с населением в 1,3 миллиарда человек. Ее создание контролирует Нилекани. Это единственная из массовых платформ, принадлежащая государству. Это значит, что ей не нужно зарабатывать на данных пользователей. Можно предположить, что в Индии станет нормальным воспринимать данные как частную собственность, которую люди могут хранить, сдавать в аренду или продавать по собственному желанию на открытом и демократическом свободном рынке. Индия вполне может стать мировым новатором в сфере прав индивидуальных данных.

Если добавить к этому инновации с технологией блокчейн, то в ближайшем будущем мы можем оказаться свидетелями появления у нынешних хранителей интернета еще большего количества проблем.

С Запада или с Востока, снизу вверх или сверху вниз — изменения, которые преобразят мир технологий, придут. При правильном подходе они смогут породить более свободные рынки и создать для нас больше возможностей.