Роскомнадзор ограничит доступ к порочащей честь информации в Сети 

Роскомнадзор ограничит доступ к информации в интернете, которая по решению суда признана порочащей честь, достоинство или деловую репутацию человека или юридического лица. Об этом сообщает газета «Известия».
Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы от "Единой России". Согласно документу, блокировать ресурсы будут в том случае, если они не исполнили постановление в установленный срок.
"Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете", — отметил один из авторов законопроекта Эрнест Валеев.