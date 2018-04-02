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В понедельник запустят обновленную версию сайта Госдумы
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В понедельник запустят обновленную версию сайта Госдумы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запуск обновленной версии официального сайта Госдумы состоится в понедельник и его тестирование продлится несколько месяцев, заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Рабочая группа по модернизации официального сайта Госдумы была создана в феврале прошлого года по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина.
"Запуск обновленной версии официального сайта Госдумы — это первый этап по модернизации и унификации информационных систем и сервисов ГД. В дальнейшем планируется приведение всех ресурсов к единому дизайн-стандарту, в том числе в этом году ожидается обновление сайтов комитетов Госдумы", — сообщил руководитель рабочей группы, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновленный дизайн сайта стал адаптивным для всех устройств — компьютера, ноутбука, планшета или смартфона и до июля планируется запуск англоязычной версии сайта, которая будет ориентирована на иностранную аудиторию, отметили в пресс-службе.
"Существенным образом изменились принципы предоставления информации и взаимодействия с посетителем ресурса, начиная от подачи новостей о деятельности законодательного органа, заканчивая удобством пользовательского интерфейса", — пояснил Левин.
Если ранее официальный сайт выполнял скорее функции справочника, то в новой версии реализована идея максимального сокращения дистанции между избирателями и депутатами, добавил он.
"Мы надеемся привлечь людей с активной гражданской позицией к взаимодействию с законодателями в режиме реального времени", — заключил депутат.
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