В понедельник запустят обновленную версию сайта Госдумы

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Запуск обновленной версии официального сайта Госдумы состоится в понедельник и его тестирование продлится несколько месяцев, заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Рабочая группа по модернизации официального сайта Госдумы была создана в феврале прошлого года по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина

"Запуск обновленной версии официального сайта Госдумы — это первый этап по модернизации и унификации информационных систем и сервисов ГД. В дальнейшем планируется приведение всех ресурсов к единому дизайн-стандарту, в том числе в этом году ожидается обновление сайтов комитетов Госдумы", — сообщил руководитель рабочей группы, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

Обновленный дизайн сайта стал адаптивным для всех устройств — компьютера, ноутбука, планшета или смартфона и до июля планируется запуск англоязычной версии сайта, которая будет ориентирована на иностранную аудиторию, отметили в пресс-службе.

"Существенным образом изменились принципы предоставления информации и взаимодействия с посетителем ресурса, начиная от подачи новостей о деятельности законодательного органа, заканчивая удобством пользовательского интерфейса", — пояснил Левин.

Если ранее официальный сайт выполнял скорее функции справочника, то в новой версии реализована идея максимального сокращения дистанции между избирателями и депутатами, добавил он.

"Мы надеемся привлечь людей с активной гражданской позицией к взаимодействию с законодателями в режиме реального времени", — заключил депутат.