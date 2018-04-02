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В Telegram заявили о невозможности выполнить требование ФСБ
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В Telegram заявили о невозможности выполнить требование ФСБ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: iPhones.ru
«Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», — приводит РИА «Новости» официальный ответ адвоката Telegram на уведомление Роскомнадзора.
Причина отказа заключается в том, что сообщения, передаваемые через секретные чаты, распределяется между несколькими подсистемами и не хранится на сервере, поясняют представители сервиса. А эти подсистемы находятся в ведении различных юрлиц на территории различных государств.
Роскомнадзор 20 марта направил администрации Telegram уведомление о том, что мессенджер нарушает российское законодательство, не предоставляя в ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. Для устранения нарушения был отведен 15-дневный срок, который истекает в начале этой недели. В итоге Telegram могут оштрафовать на 800 тысяч рублей. Также Роскомнадзор может подать иск в суд иск о блокировке мессенджера.
Сложности в работе Telegram в России возникали и ранее. Летом прошлого года поднимался вопрос о блокировке мессенджера из-за отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В итоге Telegram предоставил регистрационные данные компании.
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