В Telegram заявили о невозможности выполнить требование ФСБ

«Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», — приводит РИА «Новости» официальный ответ адвоката Telegram на уведомление Роскомнадзора

Причина отказа заключается в том, что сообщения, передаваемые через секретные чаты, распределяется между несколькими подсистемами и не хранится на сервере, поясняют представители сервиса. А эти подсистемы находятся в ведении различных юрлиц на территории различных государств.

Роскомнадзор 20 марта направил администрации Telegram уведомление о том, что мессенджер нарушает российское законодательство, не предоставляя в ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. Для устранения нарушения был отведен 15-дневный срок, который истекает в начале этой недели. В итоге Telegram могут оштрафовать на 800 тысяч рублей. Также Роскомнадзор может подать иск в суд иск о блокировке мессенджера.