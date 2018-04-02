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Срок ультиматума Роскомнадзора в адрес Telegram истекает на этой неделе
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Срок ультиматума Роскомнадзора в адрес Telegram истекает на этой неделе 

Говорит Москва 1 час назад
20 марта Верховный суд отклонил иск мессенджера к ФСБ. После этого надзорный орган уведомил Telegram о необходимости исполнить требование закона и дал на это 15 суток.
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