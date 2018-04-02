За клевету в Интернете будут блокировать

Служба судебных приставов станет передавать в Роскомнадзор сведения для блокировки сайтов, продолжающих вопреки судебному решению распространять информацию, признанную судом порочащей честь, достоинство и деловую репутацию

На сегодняшний день ни суд, ни судебные приставы не могут заблокировать информацию, признанную порочащей честь и достоинство граждан, потому что соответствующий порядок действий судебных приставов не прописан должным образом в законе об исполнительном производстве. И вопреки существующим судебным решениям об удалении из Интернета порочащей гражданина информации, она по-прежнему находится в открытом доступе. Ответчика лишь штрафуют за неисполнение решения об удалении клеветнической информации.

Группа депутатов Государственной Думы от «Единой России» разработала инициативу, создающую механизм исполнения судебных решений по статье 152 Гражданского кодекса («Защита чести, достоинства и деловой репутации»). Поправки в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании 5 апреля. В случае принятия нового закона, если после решения суда ответчик добровольно не уберёт с сайта порочащие истца сведения, судебный пристав сможет вынести постановление об ограничении доступа к данной информации и в течение суток направить это постановление в Роскомнадзор, который и осуществит блокировку ресурса ответчика.

3 апреля законопроект единодушно поддержали и рекомендовали к принятию в первом чтении члены Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.