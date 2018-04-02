Роскомнадзор закроет доступ в интернете к порочащей честь информации 

Доступ в интернете к информации, признанной по решению суда порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, будет ограничена Роскомнадзором. Законопроект такого содержания разработан депутатами Госдумы, сообщила газета «Известия».
Блокировка будет осуществляться при неисполнении ресурсом постановления судебных органов в установленный срок. Авторы законопроекта полагают, что документ даст возможность повысить уровень выполнения решений суда по делам о защите чести и достоинства, пишет издание.
Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете
— цитирует газета слова одного из авторов законопроекта
В начале текущей недели истечет 15‐дневный срок, который был отведен Роскомнадзором для администрации мессенджера Telegram на предоставление в ФСБ РФ ключей шифрования. В противном случае надзорное ведомство намерено подать иск в суд с целью блокировки.