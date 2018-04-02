Роскомнадзор закроет доступ в интернете к порочащей честь информации

Доступ в интернете к информации, признанной по решению суда порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, будет ограничена Роскомнадзором . Законопроект такого содержания разработан депутатами Госдумы , сообщила газета «Известия»

Блокировка будет осуществляться при неисполнении ресурсом постановления судебных органов в установленный срок. Авторы законопроекта полагают, что документ даст возможность повысить уровень выполнения решений суда по делам о защите чести и достоинства, пишет издание.

Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете

— цитирует газета слова одного из авторов законопроекта