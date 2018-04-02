Роскомнадзор может получить право блокировать сайты с порочащей честь информацией

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать доступ к страницам в интернете, содержащим информацию, которая по решению суда была признана порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, сообщают «Известия»

Законопроект предполагает, что блокировка таких сайтов будет проводиться в случаях, если ресурс не исполнил постановление суда в установленный срок.

«Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете», — отметил Валеев.