Роскомнадзор может получить право блокировать сайты с порочащей честь информацией 

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать доступ к страницам в интернете, содержащим информацию, которая по решению суда была признана порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, сообщают «Известия».
Законопроект предполагает, что блокировка таких сайтов будет проводиться в случаях, если ресурс не исполнил постановление суда в установленный срок.
Авторами инициативы выступили глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев, его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный и член комитета по госстроительству Александр Грибов. По их мнению, законопроект должен повысить уровень исполнения решений по делам о защите чести и достоинства.
«Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете», — отметил Валеев.
«Все необходимые инструменты для блокировки данных уже есть в распоряжении Роскомнадзора. Они используются для удаления информации экстремистского толка — в этом случае по закону достаточно обращения Генпрокуратуры. Сейчас же мы говорим исключительно об исполнении решения суда», — пояснил в свою очередь Выборный.