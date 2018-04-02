Ещё
Роскомнадзор может получить право блокировать сайты с порочащей честь информацией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор может получить право блокировать сайты с порочащей честь информацией 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать доступ к страницам в интернете, содержащим информацию, которая по решению суда была признана порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, сообщают «Известия».
Законопроект предполагает, что блокировка таких сайтов будет проводиться в случаях, если ресурс не исполнил постановление суда в установленный срок.
Авторами инициативы выступили глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев, его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный и член комитета по госстроительству Александр Грибов. По их мнению, законопроект должен повысить уровень исполнения решений по делам о защите чести и достоинства.
«Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете», — отметил Валеев.
«Все необходимые инструменты для блокировки данных уже есть в распоряжении Роскомнадзора. Они используются для удаления информации экстремистского толка — в этом случае по закону достаточно обращения Генпрокуратуры. Сейчас же мы говорим исключительно об исполнении решения суда», — пояснил в свою очередь Выборный.
Rambler News Service: последние новости
Telegram привлек $850 млн в ходе второго раунда ICO GetContact локализует данные российских пользователей на территории России Telegram возобновил работу после сбоя
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России395
Россия испытала новую противоракету212
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю25
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»23
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:38
В Некрасовке построят четыре детских сада
Новости Москвы
00:22
Ледовый дворец построят в районе Солнцево
Новости Москвы
03:58
На московских деревьях вырастут яйца
Новости Москвы
01:00
Синюю ветку метро могут продлить в Гольяново
Новости Москвы
03:30
Москва примет участие в акции «Зажги синим»
Новости Москвы
00:34
Усадьбу Ясенево отреставрируют
Новости Москвы
00:20
Изменился режим работы вестибюля станции «Комсомольская»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение