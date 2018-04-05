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Законопроект о блокировке сайтов с порочащей честь информацией прошел первое чтение
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Законопроект о блокировке сайтов с порочащей честь информацией прошел первое чтение 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке сайтов с порочащей честь информацией, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«В случае, когда лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в интернете сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юрлица, не приняло меры для пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем их удаления, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к этим размещенным в интернете сведениям», — раскрывает Госдума суть документа.
По словам главы думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, данный законопроект направлен «на устранение неопределенностей в правоприменении законодательства при исполнении судебных решений по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении случаев, когда порочащая информация распространяется посредством сети интернет».
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