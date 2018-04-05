Законопроект о блокировке сайтов с порочащей честь информацией прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке сайтов с порочащей честь информацией, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«В случае, когда лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в интернете сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юрлица, не приняло меры для пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем их удаления, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к этим размещенным в интернете сведениям», — раскрывает Госдума суть документа.