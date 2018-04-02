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В США хакеры украли данные более пяти миллионов банковских карт
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В США хакеры украли данные более пяти миллионов банковских карт 

Мир24 17 минут назад
Хакеры похитили данные владельцев более пяти миллионов дебетовых и кредитных карт, которые использовались в таких сетевых магазинах США, как Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor, передает телекомпания CNN.
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