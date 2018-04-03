ВТБ Пенсионный фонд запускает онлайн-чат с клиентами

ВТБ Пенсионный фонд запускает новый для рынка мультиплатформенный сервис онлайн-консультирования клиентов. Программа «Омничат» позволяет клиентам дистанционно в режиме онлайн получать консультации специалистов фонда с помощью компьютеров, планшетов, мобильных устройств и других гаджетов.

На сегодняшний день «Омничат» доступен на сайте фонда, а также в Viber и Telegram. Пользователи этих программ смогут общаться с сотрудниками фонда при помощи привычных для себя мессенджеров.