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Крупнейшая хакерская кража персональных данных произошла в США
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Крупнейшая хакерская кража персональных данных произошла в США 

Свободная пресса 13 минут назад
Группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт. Позже взломщики выставили часть информации на продажу. Эксперты уверены, что это преступление организовано хакерской группой JokerStash. Ведь на днях группа объявила о взломе данных и выставила сведения 125 тысячах кредиток на продажу.
«Нынешняя хакерская атака является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании», — цитирует РИА Новости американское издание Gemini Advisory, которое специализируется на компьютерной безопасности.
Ранее «СП» сообщала, что Минюст США заподозрил граждан Ирана в хакерских атаках на телеканал НВО, после которых в сеть попала закрытая информация о новых сериях телесериала «Игры престолов» и произошла «крупная утечка информации».
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