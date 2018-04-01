В США хакеры получили данные владельцев более 5 млн банковских карт

Хакеры похитили данные владельцев более 5 млн банковских карт, которыми пользовались при покупках в сетевых универмагах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor.

Как сообщает ТАСС, владеющая магазинами компания Hudson's Bay Company заявила, что взлом не повлиял на работу компании в интернете, а также на ее платформах Hudson's Bay, Home Outfitters или HBC Europe.

Компания заверила покупателей, что они «не станут жертвами мошеннического снятия денежных средств» из-за взлома. Однако клиентам рекомендовано проверить состояние своих кредитных и дебетовых счетов в банках на предмет несанкционированного снятия средств.