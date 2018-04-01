Как выглядели популярные сайты 20 лет назад?

На заре зарождения интернета сайты делались по другим принципам. С тех пор многое изменилось в традициях дизайна и в самой концепции подачи информации.

Маркетологам, дизайнерам, копирайтерам и владельцам бизнеса разного уровня наверняка будет очень любопытно посмотреть, как выглядели сайты 20 лет назад. Особый интерес представляют те долгожители, которые популярны до сих пор.

Компания Apple недаром прославилась своим вдумчивым подходом к дизайну. Сайт конца прошлого века выглядит свежо и светло даже по нынешним меркам. Спокойный дизайн и очень внятная структура с понятной и полезной информацией. Ничего лишнего, ничего случайного. Логично, что следующие поколения дизайнеров взяли эту концепцию чистоты линий за основу и продолжили работать в этом же ключе.

Перед создателями ресурса изначально стояла задача разместить сразу много информации на главной странице. Они так и сделали — и в результате сайт был очень перегружен. Сейчас, пожалуй, ситуация улучшилась, хотя количество объявлений на сайте только выросло. Цвета стали поспокойнее, а структура — более внятной.

Facebook

Всем известно, что создателю самой популярной на сегодня соцсети Марку Цукербергу нравится синий цвет. Именно он использовался с самого начала. Сегодня дизайн выглядит совершенно иначе, в нем прибавилось много новых сервисов. Настораживает одно — порой дизайнеры сильно меняют стиль сайта. Многим привыкнуть к изменениям бывает не так легко.

Gismeteo

Главная страница одной из первых версий портала с информацией о погоде визуально воспринималась тяжело и была перегружена лишней информацией. Сегодня сайт похорошел, обзавелся многомиллионной аудиторией и улучшенными функциями поиска нужных данных.

От поисковика требуется одно: строка поиска и яркий логотип. По такому принципу выстраивалась концепция этого сайта, и на сегодняшний день его главная страница практически не изменилась. Периодически дизайнеры аккуратно меняют шрифты в логотипе, но это никак не влияет на популярность и узнаваемость ресурса. Отличный пример того, как выпустить изначально качественный и полезный для пользователей продукт.

Яркие цвета, упрощенная сетка размещения ссылок на материалы, крупный кегль — так выглядел сайт раньше. Конечно, стоит учитывать, что раньше мониторы были другими — соответственно, разработчикам приходилось ориентироваться и на этот показатель. Нынешняя главная страница выглядит гораздо солиднее, да и характер подачи информации выглядит серьезнее.

Стилистика сайта практически полностью повторяет формат бумажной газеты. Это делает ресурс узнаваемым, облегчает поиск нужных материалов. Философия любимой многими «Комсомолки» — подавать новости в определенном ключе — изначально прослеживалась и на главной сайта. С тех пор не слишком многое поменялось в самом дизайне, но сервисов, конечно, прибавилось.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Изначально портал позиционировался сборником информации обо всем на свете, что и было заложено в самом названии. Однако дизайн и структура в одной из первых версий сайта никак не позволяли совместить в себе десятки рубрик. В 2017 году дизайн сайта был полностью переработан: появилось четкое разделение рубрик, новые сервисы, среди которых «Маркетплейс», «Имена», «Праздники». Из просто журнала сайт превратился в многофункциональный сервис, отражающий представления обновленной редакции о том, как должен выглядеть современный глянцевый онлайн-проект.

В случае с изначально простым и незамысловатым почтовым сервисом было довольно сложно предположить, что получится мощный портал с множеством опций и подсервисов. С тех пор сайт изменился до неузнаваемости, занял одну из лидирующих позиций в русскоязычном сегменте по количеству пользователей и обзавелся солидным дизайном.

Одноклассники

Главная страница соцсети практически не изменилась: возможно, по той причине, что и времени с момента ее создания прошло не так уж и много. Изначальная задумка предполагала простоту поиска по школам — и эта функция осталась до сих пор в качестве ключевой при регистрации на ресурсе.

Сайт РАЭК

Сайт Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций существует довольно давно. Уже с первых же сохранившихся версий главной страницы понятно, что сайт делался профессионально, грамотно и толково. Например, образец семилетней давности: добротный, лаконичный, внятный и стильный. Прозрачная сетка, выверенные цвета дизайна и очень приятный визуальный ряд.

Rambler

Этот поисковик изначально был на английском языке. Полноценная адаптация под русскоязычных пользователей была постепенной — на это ушло несколько лет. Длина поискового запроса в те времена задавалась вручную: нужно было сперва подумать и решить, будет ли он коротким, средним или длинным.

Курсы доллара и основных акций, основные новости из страны и мира и ничего лишнего. Бизнес-тематика диктует определенные правила дизайна и размещения информации на главной странице — и они соблюдались с самого начала.

Новостной портал сразу предполагает определенные законы структуры сайта: на главной отображаются актуальные заголовки, самые горячие новости идут отдельной лентой. Прозрачно, структурированно и внятно. Эти принципы соблюдались с момента создания ресурса и продолжают диктовать концепцию сайта сегодня.

ВКонтакте

Изначально популярная в Рунете соцсеть создавалась для общения выпускников элитных ВУЗов, как можно видеть на скринсейве одной из ранних версий. Позже этот подход поменяли, а вот сам дизайн остался практически прежним: спокойным, лаконичным и интуитивно понятным.

Лучший в России поисковик сразу был сделан прозрачным и чистым: белый фон, яркое название. Лупу позже убрали, сервисов добавили: например, уже через несколько лет после создания ресурса можно было читать новости. Сегодня это один из самых посещаемых порталов с разветвленной структурой, которой удобно и просто пользоваться.

YouTube

Хорошо узнаваемый логотип, интуитивно понятная сетка расположения материалов — снова можно видеть пример продуманного дизайна. Создатели явно с самого начала понимали, что и зачем они делают, делая структуру удобной для пользователей. С тех пор не слишком многое поменялось: наверняка потому, что сам механизм поиска нужного видео остался прежним.