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В Apple Music появился раздел с видеоклипами
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В Apple Music появился раздел с видеоклипами 

Apple Insider 29 марта 2018
Фото: Apple Insider
В приложении Apple Music появился раздел с видеоклипами, куда могут попасть только действующие подписчики сервиса, передает 9To5Mac. Интересно, что релиз нововведения состоялся за несколько часов до выхода финальной версии iOS 11.3, которая на тот момент была доступна для загрузки только на предпродажных экземплярах iPad 2018.
Новый раздел включает в себя несколько тематических вкладок, в том числе актуальные видеоклипы дня и новинки. Судя по всему, подборки формируются на основе личных предпочтений пользователя и могут зависеть от региона его проживания. В частности, пользователям из Великобритании доступны клипы, популярные именно там.
Ожидается, что вскоре раздел видеоклипов пополнится эксклюзивными работами талантливых артистов и режиссеров. Таким образом подписчики Apple Music смогут с удобством смотреть самые актуальные видео любимых исполнителей без необходимости просматривать рекламу, которой сегодня полны многие конкурирующие сервисы.
Приглашаем вас обсудить новый раздел Apple Music в нашем Telegram-чате.
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