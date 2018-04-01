Виртуальный поцелуй: почему растет популярность рынка онлайн-знакомств

Емкость международного рынка дейтинговых сервисов в 2016 году составила $4,6 млрд, при этом, по прогнозам инвестиционного холдинга Social Discovery Ventures, он продолжает расти на 8,9% в год. На российский рынок онлайн-дейтинга приходится всего $66 млн, зато он быстро растет, годом ранее его объем был вдвое меньше. Хотя в России тратят на порядок меньше денег, чем в западных странах, но приложения Badoo, Mamba и Tinder попали в десятку самых прибыльных в России в 2017 год, согласно подсчетам компании App Annie.

Первые онлайн-сервисы для знакомств появились еще в конце девяностых. Изменения рынка, связанные с популяризацией мобильных устройств уже прошли. Количество интернет-пользователей в развитых и развивающихся странах, таких как Россия, почти не увеличивается. Какие же причины приводят к тому, что пользователи продолжают все активнее назначать свидания в интернете?

Тратить меньше денег

Чтобы узнать друг друга получше в реальном мире, людям нужно сходить как минимум на одно свидание. В 2018 году произвести хорошее впечатление на потенциальную вторую половину стало гораздо сложнее. Даже бюджетный поход в кинотеатр обойдется минимум в полторы тысячи рублей — для безработного студента или студентки просто неподъемные деньги. А если незнакомцы друг другу не понравятся в процессе общения, то большая сумма будет потрачена зря.

Ученые из Чемпенского Университета опросили 17 000 одиноких американцев и выяснили, что почти две трети мужчин вообще не хотят платить на первых свиданиях. При этом 84% опрошенных признались, что им приходится оплачивать большую часть расходов. Это одна из причин, по которой люди предпочитают знакомиться в онлайн-приложениях: там можно заранее увидеть интересы собеседника, пообщаться с ним на любые темы и назначить свидание с уже прошедшим отбор человеком.

Смена поведенческих моделей

В начале нулевых знакомство в Сети считалось в лучшем случае экзотикой. Однако рост уровня проникновения интернета ощутимо повлиял на ситуацию: по данным аналитической компании Gfk, в 2008 году интернетом пользовались лишь 25,4% россиян старше 16 лет, а к 2018 году доля выросла почти до 73% жителей России.

Проникновение интернета кардинально изменило рынок сферы услуг: появились сервисы доставки товаров, приложения для бронирования билетов и онлайн-кинотеатры, благодаря которым удовлетворять собственные потребности стало гораздо легче и удобнее. Так как общение с другими людьми тоже является потребностью, пользователи начали активнее удовлетворять и ее: в интернете не приходится тратить много времени на ухаживания за партнером.

Судя по данным сайта Dating Sites Reviews за 2018 год, новые тенденции работают. Около 46% пользователей, зарегистрированных в сервисах онлайн-знакомств, нашли текущего партнера именно там, рост к предыдущему году — 2 процентных пункта.

Особенно явно на смену поведенческой модели повлиял запуск приложения Tinder в 2012 году. Профессор психологии бизнеса Лондонского университета и вице-президент по исследованиям и инновациям в Hogan Assessment Systems Томас Чаморро-Премьюзик объяснил The Guardian , что Tinder стал более социализированным, чем все сервисы-конкуренты, поэтому его не зазорно использовать и делиться этим опытом с друзьями.

Больше возможностей для знакомства

По мнению научного сотрудника Джошуа Ортега из Эссекского университета, появление дейтинг-сервисов способствовало развитию гармоничного общества. Онлайн-свидания полностью изменили систему, при которой люди были ограничены в круге общения социальным статусом и местоположением. «Когда люди знакомятся в интернете, они устанавливают социальные связи, которые ранее в принципе не могли возникнуть», — говорит исследователь.

В виртуальной среде границ нет. Пользователи могут найти любовь не только в другом городе, но и на другом континенте. Благодаря широкому выбору люди получили возможность искать пару из неограниченного числа претендентов, а также устанавливать фильтры и выбирать возлюбленного по строгим критериям.

Ортега считает, что онлайн-знакомства повлияли на частоту межрасовых браков: вскоре после появления первого сайта знакомств Match.com в 1995 году, процент браков, созданных межрасовыми парами, быстро увеличился. Рост продолжался и в начале «нулевых», когда был представлен OK Cupid. Еще один резкий скачок ученый зафиксировал в 2014 году, когда Tinder обрел широкую популярность.

Согласно другому исследованию, проведенному сотрудниками Tinder, поиск партнера в дейтинг-сервисах гораздо чаще оборачивается успехом, чем в оффлайне. По статистике, около 74% опрошенных пользователей приложений для знакомств хотя бы раз заводили отношения с противоположным полом. Среди более консервативных людей (не пользующихся дейтинговыми сервисами) таких оказалось меньше половины.

Безопаснее

Знакомиться в специальных приложениях гораздо безопаснее, чем сразу же идти на свидание с незнакомцем. Во-первых, пользователи могут списаться с собеседником в других социальных сетях и узнать всю информацию еще до первой встречи в реальности.

Кроме того, популярные онлайн-сервисы поддерживают специальную проверку анкет на подлинность: регистрирующихся пользователей просят прислать свежую фотографию, которую моментально проверяют живые модераторы. Например, в одном из популярнейших дейтинговых приложений Badoo, по словам основателя сервиса Андрея Андреева, в штате компании работают более пяти тысяч модераторов, которые просматривают все снимки пользователей и затем принимают решение о верификации: «С самого начала мы много внимания уделяли безопасности, особенно в отношении женщин: нам важно, чтобы они чувствовали себя более комфортно, чем во время знакомства в баре», — говорит Андреев.

Конечно, без мошенников не обходится и здесь, но обычные правила безопасности (например, не переводить деньги незнакомым) работают и в виртуальной жизни.

Легче найти пару

Несмотря на обилие социальных сетей, люди все равно предпочитают знакомиться с потенциальными партнерами в отдельных специализированных сервисах. Это объясняется тем, что «ВКонтакте» или Facebook многие используют для самых разных целей: для работы, для учебы, для развлечений и тд. Но это вовсе не означает, что пользователь обычной соцсети готов к знакомствам.

Однако если человек зарегистрировался в Tinder или Badoo, это говорит о том, что он изначально открыт к общению. Здесь людям не нужно гадать, свободен его собеседник или уже женат. Если он есть в базе — значит, с ним можно вести диалог.

Таким образом, все перечисленные выше факторы изменили представление пользователей сети о дейтинг-сервисах. Если раньше люди воспринимали подобные сайты как нечто постыдное, то с появлением более удобных и безопасных мобильных приложений отношение к ним постепенно изменилось.

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