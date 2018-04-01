Находим и удаляем вирусы с компьютера

Как выяснить, заражен ли компьютер? Очень просто — в этом помогут специальные утилиты, которые проведут сканирование системы и удалят все нежелательное ПО.

Как найти вредоносное ПО?

Для начала скачайте на свой компьютер антивирусную утилиту. Это может быть Kaspersky Free, Dr.Web CureIT или Avira Antivirus.

После инсталляции утилиты автоматически загрузятся актуальные обновления. Затем начнется сканирование вашего ПК на наличие вирусов. Подождите до тех пор, пока процесс не будет полностью завершен.

В конце вы получите список со всеми подозрительными файлами и программами. Вы можете решить, как с ними поступить: отправить в так называемый карантин или просто удалить.

Некоторые вирусы могут прописаться на вашем компьютере и никак себя не проявлять. Такое ПО очень сложно обнаружить без специальных инструментов. Поэтому мы советуем регулярно проводить проверку системы с помощью антивирусных утилит.

Иногда обнаружить вирус достаточно просто — компьютер начинает подозрительно тормозить или вовсе не открывает нужные файлы. Если во время запуска какой-либо из программ система запрашивает пароль администратора, вы должны насторожиться — это также может быть признаком проникновения на ваш компьютер вредоносного ПО.

Если ваш браузер сообщает о том, что ваш ПК поражен вирусом, не кликайте на это уведомление. Скорее всего, это лишь рекламное окно, после нажатия на которое на ваш компьютер точно будет атакован.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Читайте также: Windows требуется срочная защита: вирусы могут обойти встроенный антивирусный сканер

Как сбросить пароль на смартфоне, когда это нужно

Защищаем от вирусов «умные устройства» Фото: pixabay.com