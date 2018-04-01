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Появилась социальная сеть только для домашних питомцев
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Появилась социальная сеть только для домашних питомцев 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В приложении — аналоге «человеческому» Instagram — могут регистрироваться только животные
Целого «Инстаграма» мало: теперь домашние животные получают возможность «чекиниться» и ставить лайки другим домашним питомцам, зарегистрировавшись в новой социальной сети Petzbe, сообщают зарубежные СМИ. Это приложение доступно для скачивания в App Store совершенно бесплатно. Идейная вдохновительница и хозяйка пса по имени Ангус Андреа Нереп решила порадовать своего друга и создать новый продукт. Правда, вместо «лайков» будут «обнюхивания». Таким образом, питомцы смогут увеличивать количество своих подписчиков.
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