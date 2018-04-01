Ещё
Парень, одетый в радужный флаг стал звездой Ростова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парень, одетый в радужный флаг стал звездой Ростова 

Деловое сообщество 52 минуты назад
Фото: Деловое сообщество
Видео, снятое бдительным ростовчанином, наделало шороху в соцсетях. На Военведе молодой человек и девушка прогуливались по улицам, завернувшись в огромный радужный флаг. Молодые люди не шумели и не делали предосудительных поступков, однако в их поведении некоторые узрели пропаганду ЛГБТ. Подписчики в комментариях призывают срочно разобраться в происходящем и выдвигают самые безумные версии. «По-моему тип просто проиграл спор», «Подошли бы и поинтересовались— по какому поводу акция? Может, народ устал от серой весны и захотели свой день раскрасить в цвета „Скитлс“, — высказала предположение ростовчанка. А самый дотошный из комментаторов не поленился выложить расшифровку флага по цветам. Флаг цветов радуги может принадлежать городу Куско в Перу, Еврейской автономной области, индейцам Аймара и даже являться символом мира в Италии. Версий множество, но какая из них настоящая мы так и не узнаем, ведь причину прогулки в таком виде у молодых людей так никто и не спросил.
Деловое сообщество: последние новости
Пополнить транспортную карту в Ростове можно будет в банкоматах Сбербанка Премировал недостойных и получил срок экс-начальник участковых Семикаракорска Эвакуация в ставропольском ТЦ «Европейский» была учебной — администрация центра
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губернатор Кузбасса записал прощальное видео408
Стало известно время падения «Небесного дворца»22
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»60
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ168
В последний раз43
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение