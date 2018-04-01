Парень, одетый в радужный флаг стал звездой Ростова 

Видео, снятое бдительным ростовчанином, наделало шороху в соцсетях. На Военведе молодой человек и девушка прогуливались по улицам, завернувшись в огромный радужный флаг. Молодые люди не шумели и не делали предосудительных поступков, однако в их поведении некоторые узрели пропаганду ЛГБТ. Подписчики в комментариях призывают срочно разобраться в происходящем и выдвигают самые безумные версии. «По-моему тип просто проиграл спор», «Подошли бы и поинтересовались— по какому поводу акция? Может, народ устал от серой весны и захотели свой день раскрасить в цвета „Скитлс“, — высказала предположение ростовчанка. А самый дотошный из комментаторов не поленился выложить расшифровку флага по цветам. Флаг цветов радуги может принадлежать городу Куско в Перу, Еврейской автономной области, индейцам Аймара и даже являться символом мира в Италии. Версий множество, но какая из них настоящая мы так и не узнаем, ведь причину прогулки в таком виде у молодых людей так никто и не спросил.