Алена Водонаева шокировала общественность голыми снимками

Подписчики девушки уже привыкли к тому, что она любит хвастаться своими формами, демонстрируя их на откровенных снимках. Новая порция фотографий, опубликованных Аленой , все же шокировала фанатов. Водонаева приняла участие в откровенной фотосессии для известного российского издательства.

На снимках Алена предстает в очень откровенном нижнем белье, постепенно избавляясь от некоторых деталей этого гардероба. «Интересные» места на фото девушка решила прикрыть стикерами в виде бриллиантов, чтобы не шокировать общественность. Но эта мера не подействовала.

Мужская половина аудитории несомненно восхитилась аппетитными формами Водонаевой. Остальные же осудили жену и мать за подобное поведение: «Алён, не хочу про тебя ничего плохого говорить, вот честно. Баба ты, конечно, красивая, и фигура у тебя отпад (на мой взгляд), но, блин, тебе не кажется, что сильно перегнула палку? Я понимаю перед мужем фоткаться и потом вдвоем рассматривать, но тут публика огромна…», «Твоему сыну и его одноклассникам наверняка понравятся фотки». Многие посчитали участие в подобных проектах унизительными для уважающей себя девушки.