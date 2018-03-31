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Удаляем сторонние приложения в «Системных настройках» на Mac
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Удаляем сторонние приложения в «Системных настройках» на Mac 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Некоторые сторонние приложения при установке создают собственные элементы меню в «Системных настройках» — ради удобства пользователя. С помощью них можно легко настроить или обновить программу, причем сделать это гораздо быстрее, чем обычно. Однако, если вы не хотите видеть подобные пункты в меню настроек, их можно удалить или скрыть. Рассмотрим подробнее этот процесс.
Открываем «Системные настройки».
Выбираем Вид — Настроить в строке меню. Возле каждого пункта появится галочка.
Таким образом можно скрыть ненужные значки настроек или сторонних приложений.
Для удаления значка зажимаем клавишу Command и выбираем программу. Должно появиться меню с опцией удаления.
Если этот метод не подходит, то можно сделать это вручную.
Запускаем Finder.
Переходим в папку /Библиотеки/PreferencePanes.
Здесь будут все файлы с панелью настроек для сторонних приложений. По названию файла можно будет легко определить, к какой программе он принадлежит.
Удаляем и перегружаем наш Mac.
Вот так просто можно удалить сторонние приложения в «Системных настройках» на Mac.
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