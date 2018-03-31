Как слушать песни ВКонтакте на iPhone без интернета, в оффлайн режиме

Многие пользователи смартфонов и планшетов до сих пор слушают музыку из ВК. Социальная сеть давно «борется» с пиратскими аудиозаписями и всячески ограничивает пользователей на мобильны платформах, чтобы избежать бана в App Store и Google Play.

На данный момент для полноценного прослушивания музыки нужно загружать специальный плеер Boom из App Store и приобретать подписку за 149 руб. в месяц.

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Сомневаюсь, что многие пользуются этим методом, ведь за 169 рублей можно приобрести подписку на Apple Music, который отлично интегрирован в iOS, если же оплатить сервис на год, можно немного сэкономить и слушать музыку за 140 руб. в месяц.

Сторонние разработчики выпускают всевозможные «костыли» для бесплатного прослушивания музыки из VK без ограничений. Так называемые «царские клиенты» регулярно появляются в сети. Это модифицированные приложения от непроверенных разработчиков, которые потенциально могут воровать учетные данные и получать доступ к аккаунтам пользователей.

Еще подобные приложения работают всего неделю, после чего нужно заново скачивать новый сертификат разработчика и переустанавливать программу.

Для тех, кто хочет слушать любимые треки оффлайн без сторонних клиентов и подписок, есть один проверенный способ.

Что нам понадобится

1. Мессенджер Telegram или Telegram X на iPhone или iPad.

2. 5 минут свободного времени.

Как настроить и слушать

1. Начинаем переписку в Telegram с ботом Audio_VK_bot (переходим по ссылке на iPhone с установленным мессенджером).

2. Вводим команду /link, чтобы получить ссылку для перехода в ВК.

3. Ждем когда откроется браузерная версия социальной сети (иногда придется подождать пару минут).

4. Открываем раздел с поиском музыки, находим любимую группу с треками или вводим ссылку на свой профиль для доступа к личному плейлисту.

5. Нажимаем на иконку возле нужного трека и он загружается в чат с ботом.

6. Отсюда можно переслать песню в избранное (это чат с самим собой, содержимое которого хранится в облаке Telegtram и может быть сохранено на устройстве для прослушивания без подключения к сети).

Будьте терпеливыми, бот иногда обновляется или бывает недоступен.

Придется потратить немного времени, чтобы перетянуть нужные песни в мессенджер, но после этого они уже никуда не денутся и будут доступны на всех устройствах с данной учеткой.

Не забывайте, что благодаря наличию двух вариантов мессенджера Telegram и Telegram X, можно использовать две учетные записи на одном iPhone.

Так можно оставить одну учетку для общения, а вторую выделить исключительно под музыку.

Теперь для прослушивания треков достаточно включить любую загруженную композицию из раздела Избранное или прямо в чате с ботом. Чтобы треки играли один за другим, перейдите в миниплеер и выберите режим воспроизведения Последовательно или Вперемешку.

Теперь можно отключаться от сети и блокировать смартфон, фоновое воспроизведение не прервется.

На случай, если бот будет недоступен, можете искать музыку в любом из музыкальных каналов, например, тут:

meloman;

offline-audio;

telegram music.

Либо воспользуйтесь подобным ботом VKM_bot (он без доступа к музыкальным группам, только поиск).

Дальше останется только найти треки и сохранить их в Избранном.