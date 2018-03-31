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Google закрывает сервис сокращения URL-адресов goo.gl
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Google закрывает сервис сокращения URL-адресов goo.gl 

Hi-News.ru 2 часа назад
Фото: Hi-News.ru
Сокращение URL-адресов, особенно с ЧПУ в русскоязычном сегменте Интернета, было очень полезным и часто к месту. Да, им пользовались фишеры и скамеры, но сократить ссылку из нескольких десятков слов или же неудобоваримого набора символов порой бывает необходимо. Google запустил свою сокращалку в 2009 году и добавил API для стороннего использования, возможность создавать QR-коды и отправлять ссылку прямо в приложения на iOS и Android. Даже у Киану Ривза была сокращалка урлов, названная в его честь (kea.nu). Увы, но Google заменяет свой собственный сервис goo.gl на Firebase Dynamic Links (FDL) 13 апреля. Новые умные URL’ы позволят вам отправлять людей по адресу в любое место в приложениях для веба и мобильных платформ.
После 13 апреля вы уже не сможете создавать новые короткие URL с помощью goo.gl, но существующие пользователи смогут управлять ими через консоль goo.gl в течение следующего года. Все ссылки будут работать, но к самой консоли доступа не будет после 30 марта 2019 года. Сейчас Google предлагает начать использование FDL либо пользоваться другими сервисами-сокращалками по типу Bitly и Ow.ly.
Если вам интересно, подробнее о Firebase Dynamic Links можно узнать на сервисах Google. Но вряд ли это вас заинтересует, если вы не разработчик.
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