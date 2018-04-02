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Google закрывает сервис по сокращению ссылок Goo.gl
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Google закрывает сервис по сокращению ссылок Goo.gl 

SecurityLab.ru 29 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Компания Google объявила о закрытии сервиса по сокращению URL goo.gl. В настоящее время служба активна, однако начиная с 18 апреля только зарегистрированные пользователи смогут сократить ссылки через консоль учетной записи goo.gl.
Зарегистрированные пользователи смогут просматривать данные URL-аналитики и загружать информацию о коротких ссылках в формате CSV до 30 марта 2019 года, когда Google планирует закрыть сервис навсегда.
Разработчики смогут подписаться на API goo.gl до 30 мая 2018 года и продолжать использовать API до 30 марта 2019 года.
По словам представителей компании, существующие короткие ссылки goo.gl будут продолжать перенаправлять к месту назначения даже после даты закрытия. Google приняла решение закрыть сервис в пользу Firebase Dynamic Links (FDL).
«FDL представляют собой интеллектуальные URL, позволяющие перенаправлять существующих и потенциальных пользователей в любое место в iOS, Android или web-приложении […] URL Shortener был отличным инструментом, которым мы гордимся. Но мы смотрим в будущее и нам нравятся возможности Firebase Dynamic Links, особенно когда дело доходит до обнаружения динамических платформ и ссылок», — следует из заявления Google.
Google не будет автоматически перенаправлять существующие ссылки goo.gl на консоль Firebase. Пользователям придется экспортировать свои короткие ссылки и импортировать их в Firebase вручную. Помимо этого, пользователи смогут экспортировать ссылки, созданные другими сервисами по сокращению URL, такими как Bit.ly, Ow.ly и пр.
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