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Google закрывает сервис goo.gl для сокращения ссылок
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Google закрывает сервис goo.gl для сокращения ссылок 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: CNews.ru
Компания Google сообщила о постепенном закрытии сервиса для сокращения ссылок goo.gl. С 30 марта 2018 года разработчики начали сворачивать поддержку goo.gl, с 13 апреля создавать короткие ссылки в консоли сервиса смогут создавать только уже существующие зарегистрированные пользователи.
Просматривать аналитику и скачивать информацию о сокращенных ссылках можно будет еще один год — до 30 марта 2019 года, когда goo.gl окончательно перестанет работать. Впрочем, уже созданные с его помощью ссылки продолжат направлять пользователей по нужным адресам.
Сервис goo.gl был запущен Google в 2009 году. Теперь компания собирает сосредоточиться на развитии сервиса смарт-ссылок FDL (Firebase Dynamic Links) с «интеллектуальными» возможностями, автоматически определяющим платформу, с которой заходит пользователь.
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