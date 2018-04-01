Google: сервис сокращения ссылок goo.gl будет закрыт

Печальная новость для любителей аккуратных и коротких ссылок пришла 31 марта из США . Американская корпорация Google приняла решение о закрытии сервиса goo.gl, который в течение довольно длительного промежутка времени позволял обрезать хвосты слишком длинных адресов в интернете, что было очень удобно для публикации. Google URL Shortener не будет доступен для анонимных и новых пользователей с 13 апреля 2018 года.

В качестве альтернативы Google предложил пользоваться альтернативными сервисами сторонних разработчиков— Bitly и Ow.ly. Для зарегистрированных клиентов goo.gl будет работать до 30 марта 2019 года включительно. Вечной памятью о полезной программе останутся все ссылки, созданные с ее помощью и опубликованные в Сети. У них срока давности нет. С 30 мая 2018 года использование Google URL Shortener станет доступно только разработчикам. Поддерживать работу старых ссылок станет служба Firebase Dynamic Links.

Свое решение в Google объяснили желанием сосредоточиться на более значимых и масштабных проектах — созданием аналогичного сервиса для мобильных приложений и расширений браузеров. Сервис по сокращению ссылок, таким образом, обретет новую жизнь в смартфонах и Chrome.

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