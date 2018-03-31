В социальных сетях судебные приставы ответят на вопросы вологжан

Задать вопрос или получить консультацию можно теперь и в социальных сетях. Руководство регионального ведомства предоставило пользователям доступ к своим страницам на Facebook и Twitter.

Так, главного судебного пристава Вологодчины Василия Ларина можно найти в Твиттере по нику @larin_ufssp51. Его заместители Надежда Иванова и Игорь Горустович ответят на вопросы в «Фейсбуке». Также на сайте судебных приставов размещена информация о страницах других сотрудников региональной службы судебных приставов.

Как отмечают сами приставы, новая форма взаимодействия демонстрирует открытость и доступность федеральных органов исполнительной власти.