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В социальных сетях судебные приставы ответят на вопросы вологжан
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В социальных сетях судебные приставы ответят на вопросы вологжан 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Задать вопрос или получить консультацию можно теперь и в социальных сетях. Руководство регионального ведомства предоставило пользователям доступ к своим страницам на Facebook и Twitter.
Так, главного судебного пристава Вологодчины Василия Ларина можно найти в Твиттере по нику @larin_ufssp51. Его заместители Надежда Иванова и Игорь Горустович ответят на вопросы в «Фейсбуке». Также на сайте судебных приставов размещена информация о страницах других сотрудников региональной службы судебных приставов.
Как отмечают сами приставы, новая форма взаимодействия демонстрирует открытость и доступность федеральных органов исполнительной власти.
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