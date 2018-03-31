Ещё
Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Как Telegram дал пользователям почувствовать свою незаменимость, какие уникальные новинки представили на разных концах света две конкурирующие китайские компании и как развиваются два крупнейших технологических скандала современности — вокруг сохранности данных пользователей Facebook и вокруг смертельного наезда автомобиля-беспилотника Uber на пешехода. О главных событиях мира технологий на уходящей неделе — в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.
В этом выпуске:
— Мессенджер Telegram на этой неделе заставил пользователей понервничать: сервис был недоступен в России, Европе и на Ближнем Востоке в течение трех с половиной часов. Почему произошел крупнейший сбой в истории мессенджера, и как на нем ухитрились заработать жулики?
— Главное событие отрасли гаджетостроения на этой неделе — презентация новых флагманских смартфонов Huawei. Чем представленные в Париже новинки похожи на iPhone, и на что способна впервые примененная в смартфоне тройная камера?
— Другая китайская компания-знаменитость одновременно с анонсом Huawei представляла свои очередные новинки на другой стороне земного шара. Юные читатели российских технологических сайтов считают, что «Ксяоми — лутше». В чем именно лучше, и по сравнению с чем?
— Facebook продолжает жить в атмосфере скандала уже второй год. Чем «отличилась» соцсеть на этой неделе, почему Марка Цукерберга вызвали в Конгресс и на сколько сократилась капитализация компании?
— С уходом основателя Трэвиса Каланика Uber перестал скандализировать общественность, но продолжает набивать шишки на поприще инноваций. Компании запретили тестировать машины-беспилотники после ДТП с летальным исходом.
— Фишка недели: тихий электрошторм.
Вести.Ru: последние новости
Новое приложение шпионит за активностью пользователей в WhatsApp "Фейсбук" разрешит пользователям удалить всю собранную о них информацию В "маках" появилась поддержка внешних видеокарт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб актер Евгений Сапаев87
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово208
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии302
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»35
Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ188
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение