В Stories Instagram вернули анимированные гифки

В последнее время пользователи соцсети «Инстаграм» были опечалены исчезновением снимками с анимацией. Стикеры интегрировались в социальную сеть из хранилища картинок «Giphy», однако, далеко не все изображения проходили модерацию. Теперь в одну из самых популярных социальных сетей «Инстаграм» вернулись анимированные стикеры в формате gif. И активные пользователи снова могут радовать друзей снимками с анимацией, сообщает МИР 24.

Еще одно новшество — введение функции «новые посты». С помощью специальной опции пользователи могут самостоятельно задавать интервал обновления ленты новостей.