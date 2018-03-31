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В Stories Instagram вернули анимированные гифки
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В Stories Instagram вернули анимированные гифки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В последнее время пользователи соцсети «Инстаграм» были опечалены исчезновением снимками с анимацией. Стикеры интегрировались в социальную сеть из хранилища картинок «Giphy», однако, далеко не все изображения проходили модерацию. Теперь в одну из самых популярных социальных сетей «Инстаграм» вернулись анимированные стикеры в формате gif. И активные пользователи снова могут радовать друзей снимками с анимацией, сообщает МИР 24.
Еще одно новшество — введение функции «новые посты». С помощью специальной опции пользователи могут самостоятельно задавать интервал обновления ленты новостей.
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