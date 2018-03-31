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Алкоголь и проститутки: орловская прокуратура заблокировала 23 сайта
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Алкоголь и проститутки: орловская прокуратура заблокировала 23 сайта 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Прокуратура Орловской области провела проверки соблюдения законодательства по вопросам безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности детей, их защиты от негативного воздействия информации, распространяемой в сети Интернет.
В ходе проверки были сайты по продаже алкоголя дистанционным способом, пропагандирующие проституцию и содержащие информацию об изготовлении оружия.
Для ограничения доступа к сайтам с запрещённой информацией в этом году прокуроры направили в суд 46 заявлений, по 23 из которых доступ был ограничен.
Всего за 2016-2017 годы по результатам проверок прокуратура направила в суды области 290 заявлений, которые удовлетворены, судебные решения исполнены. Проверки по данному вопросу будут продолжены, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сообщение Алкоголь и проститутки: орловская прокуратура заблокировала 23 сайта появились сначала на РИА 57.
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