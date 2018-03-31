Алкоголь и проститутки: орловская прокуратура заблокировала 23 сайта

Прокуратура Орловской области провела проверки соблюдения законодательства по вопросам безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности детей, их защиты от негативного воздействия информации, распространяемой в сети Интернет.

В ходе проверки были сайты по продаже алкоголя дистанционным способом, пропагандирующие проституцию и содержащие информацию об изготовлении оружия.

Для ограничения доступа к сайтам с запрещённой информацией в этом году прокуроры направили в суд 46 заявлений, по 23 из которых доступ был ограничен.

Всего за 2016-2017 годы по результатам проверок прокуратура направила в суды области 290 заявлений, которые удовлетворены, судебные решения исполнены. Проверки по данному вопросу будут продолжены, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.