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Производитель дисплеев для бюджетного iPhone заработает на поставках $517 млн
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Производитель дисплеев для бюджетного iPhone заработает на поставках $517 млн 

iPhones.ru 52 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Производитель дисплеев для бюджетного iPhone заработает на поставках $517 млнЯпонский производитель экранов, компания Japan Display, ждет старта производства бюджетного iPhone не меньше самих пользователей.
Ради сотрудничества с Apple, компания готова привлечь около $517 миллионов за счет распределения акций и продажи активов. Вырученные деньги будут инвестированы в производство экранов для iPhone.
Года назад Japan Display практически полностью лишилась заработка из-за перехода Apple на OLED-экраны. Если верить источникам, то руководству все-таки удалось найти общий язык с Apple и компания может приобщиться и к выпуску OLED-матриц.
Сейчас же Japan Display нуждается в оборотном капитале и закупке оборудования, благодаря которому сможет производить IPS-панели для 6.1-дюймового iPhone.
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