Производитель дисплеев для бюджетного iPhone заработает на поставках $517 млн

Производитель дисплеев для бюджетного iPhone заработает на поставках $517 млнЯпонский производитель экранов, компания Japan Display, ждет старта производства бюджетного iPhone не меньше самих пользователей.

Ради сотрудничества с Apple , компания готова привлечь около $517 миллионов за счет распределения акций и продажи активов. Вырученные деньги будут инвестированы в производство экранов для iPhone.

Года назад Japan Display практически полностью лишилась заработка из-за перехода Apple на OLED-экраны. Если верить источникам, то руководству все-таки удалось найти общий язык с Apple и компания может приобщиться и к выпуску OLED-матриц.

Сейчас же Japan Display нуждается в оборотном капитале и закупке оборудования, благодаря которому сможет производить IPS-панели для 6.1-дюймового iPhone.