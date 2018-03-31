День резервного копирования: 13 способов обезопасить свои данные

31 марта — Международный день резервного копирования, или День бэкапа. Хороший повод сесть и сделать актуальную копию всех важных данных (а еще лучше — настроить или проверить уже работающее резервное копирование). О необходимости резервного копирования и общих правилах компьютерной безопасности — в материале портала Москва 24.

У вас может возникнуть логичный вопрос: зачем нам этот (для многих — уже просто «очередной международный») день? На деле все просто и понятно: цель организаторов Дня бэкапа — рассказать людям о возрастающей роли информации и истекающей из нее важности регулярного резервного копирования. Нам предлагают задуматься: если что-то пойдет не так с нашей техникой прямо сегодня, какие из личных и рабочих файлов мы потеряем навсегда?

Люди владеют огромным количеством информации. За последние два года в суммарном объеме мы создали больше данных, чем за всю известную историю человечества. Но потеря информации может случиться с каждым — даже студия Pixar однажды из-за ошибки потеряла часть мультфильма «История игрушек — 2». По данным официального сайта, лишь 25% людей заботятся о сохранности своих данных, миллионы других теряют их ежегодно без возможности возврата, а 30% людей вообще никогда не делали бэкап. При этом, даже несмотря на активность вирусов, почти треть всех технических сбоев, связанных с потерей информации, происходит случайно. А что уж говорить о банальной потере мобильника — в минуту люди теряют 113 телефонов.

Для создания копии своих файлов существует два надежных способа: сохранение копий на внешний жесткий диск или в одно из облачных хранилищ.

Для бэкапа на USB-накопитель вам понадобится внешний жесткий диск, желательно чуть большего объема, чем жесткий диск вашего компьютера. При правильной настройке компьютер будет автоматически создавать актуальный бэкап при подключении к нему жесткого диска. Главное преимущество такого способа — он простой и быстрый. Кроме того, вы можете не беспокоиться о том, что ваши данные «висят» где-то в интернете, копия данных существует лишь у вас.

Для бэкапа в онлайн-хранилище можно использовать один из сервисов, предоставляющих услуги «облачного» хранения данных, например, OneDrive, Dropbox, Google Drive, Яндекс. Диск и другие. Они подойдут как для папки с самыми важными данными, которые нужно сохранить в первую очередь, так и для всей остальной информации, при подписке с оплатой, составляющей, как правило, несколько долларов в месяц. Главное преимущество «облачных» хранилищ — возможность получения доступа к данным в любом месте, независимость от жесткого диска и его возможных поломок. С другой стороны, вся ваша информация будет храниться на внешнем сервере, что делает ее в некотором смысле уязвимой.

Специалисты советуют создавать как минимум по две копии данных и устаивать себе «профилактический» день для проверки работы автоматического бэкапа как минимум раз в год для обычного пользователя, а при работе с большими объемами ценной информации — раз в месяц.

Привычка безопасности Что касается общих правил безопасности в интернете, следование им кажется обременительным лишь на первый взгляд. В этом случае важно выработать правильные привычки — так вы снизите вероятность столкнуться с кибермошенничеством и потерей персональных данных до минимума.

Не работайте с гаджетов, где есть важная информация, в зоне общедоступного wi-fi. Любая общественная точка доступа может быть заражена, а пароли, которые мы вводим, пользуясь общедоступным интернетом, могут запросто перехватываться хакерами. В сервисах, предлагающих вам контрольный вопрос для восстановления пароля, устанавливайте сложные ответы на сложные вопросы: девичья фамилия матери или кличка первого кота едва ли смогут защитить вас от злоумышленников. Обязательно устанавливайте разные пароли на свои соцсети, иначе при доступе к одной с большой вероятностью будут взломаны и остальные. Это же правило относится и ко всем вашим гаджетам: телефонам, планшетам, ноутбукам. Пароли лучше всего обновлять раз в полгода, а при переходе по небезопасным ссылкам или наблюдении странной активности — сразу же. По возможности включайте двухэтапную авторизацию через пароль и смс-код. Надежный пароль не обязательно должен состоять из случайных знаков: существует множество простых техник, пригодных для создания паролей, которые не смогут подобрать со стороны. Используйте ассоциации, например, для создания пароля можно взять первые буквы начала текста какой-нибудь песни, дополненные отдельными символами или другими буквенными или численными ассоциациями. Задумайтесь об отдельных фразах, которые что-то значат для вас, тогда запомнить их будет несложно, а подобрать со стороны — почти нереально. Главный пароль, дающий доступ к личной информации, — пароль от вашей основной электронной почты. Над ним нужно задуматься особенно тщательно, ведь именно благодаря электронной почте вы восстанавливаете доступ ко всем остальным сервисам, на которых зарегистрированы.

Для анкет или сторонних, не особенно важных ресурсов лучше завести отдельную электронную почту. Для покупок в интернете лучше всего завести отдельную карту, куда непосредственно перед покупкой можно скидывать деньги с основной. Многие смартфоны копируют фотографии и видео в облачные системы, доступ к которым осуществляется через пароли Apple ID или Google Account. Позаботьтесь о том, чтобы эти пароли были надежными, а если вы боитесь взлома, лучше не храните важные данные в «облаке». Не переходите по странным ссылкам. Каждый раз, когда вам на почту или смс приходит ссылка на какой-то сайт, остановитесь: это быть вирус. Обязательно пользуйтесь антивирусом. Если какая-то страница запрашивает у вас пароль, несколько раз перепроверьте, действительно ли это актуально. То же — со знакомыми, которые просят вас поучаствовать в конкурсе или экстренно перечислить денег: на сегодняшний день это очень распространенный тип мошенничества. Не публикуйте в интернете фотографии ваших документов, билетов на мероприятия, посадочных талонов, которые могут «засветиться» на тех же селфи — ими элементарно могут воспользоваться мошенники для получения дополнительных данных или даже по прямому назначению. Так что всегда проверяйте фото перед публикацией и, как минимум, убирайте коды и цифры в фоторедакторе.

Лиза Минаева