SWIFT усилит безопасность в России

Система передачи финансовых сообщений SWIFT с 1 июля будет напрямую оказывать техническую поддержку участникам из России и ряда других стран. Об этом говорится на сайте ассоциации «Россвифт», представляющей интересы российских участников и пользователей системы.

Сейчас поддержку участникам из России и остальных стран бывшего СССР, а также Монголии оказывает посредник Alliance Factors, так продолжалось более 20 лет. Но в 2016 г. рабочая группа «Россвифта» по техническим аспектам использования SWIFT предложила перейти на поддержку российских пользователей SWIFT согласно мировой практике — без третьей стороны. Поводом послужила кража $81 млн у ЦБ Бангладеш , которые хакеры вывели, используя SWIFT, рассказывал человек, близкий к «Россвифту».

Недовольство некоторых пользователей вызывало то, что в разделе поддержки SWIFT не были указаны контакты Alliance Factors: это создавало юридические риски. Также банки беспокоило, что компания получает информацию, в частности, об IT-системах банков, ответственных за IT и безопасность сотрудниках и их контактах т. д., однако как компания обращается с этой информацией и обеспечивает ее конфиденциальность, — неизвестно. Других претензий к работе Alliance у участников SWIFT не было.

Другим важным вопросом было наличие русскоязычной поддержки. «Пользователям будет предложен выбор получения поддержки на английском или русском языке по их запросу», — говорится в сообщении SWIFT.

«Мы несколько лет добивались того, чтобы SWIFT оказывал пользователям поддержку напрямую, как и во всем мире. Это стандартная модель», — рассказывает директор по информационным технологиям Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи ) Сергей Путятинский. По его мнению, переход на прямую поддержку сделает SWIFT более безопасным при высоком качестве сервиса.

Россия занимает второе место в мире по количеству организаций, подключенных к SWIFT, и первое место среди 20 стран — крупнейших пользователей по темпу роста трафика сообщений SWIFT, говорит исполнительный директор «Россвифта» Роман Чернов . Решение международного кооператива о приведении системы поддержки российских пользователей в соответствие со стандартной практикой и наличие штатных русскоговорящих специалистов означает важность российского рынка и высокий потенциал роста, заключил он.

Представитель SWIFT не комментирует отдельные компании. Alliance Factors на запрос не ответила.