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Apple разрешила отключать замедление старых iPhone
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Apple разрешила отключать замедление старых iPhone 

Игромания.ру 26 минут назад
Фото: Игромания.ру
Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 11.3, которое позволяет отключить функцию замедления iPhone из-за износа аккумулятора. Апдейт можно установить на iPhone 6 и более поздние модели смартфона.
Опция, позволяющая отключить искусственное ограничение частоты процессора, находится в разделе «Настройки». Там же теперь можно найти сведения о состоянии аккумулятора и предписание отправить батарею на сервисное обслуживание в случае необходимости.
В 2017 году пользователи обнаружили, что после очередного обновления iOS старые смартфоны начинали работать заметно медленнее.Apple объяснила, что это связано с износом батареи и вынужденным ограничением частоты процессора для обеспечения стабильной работы гаджета. В качестве компенсации за возможные неудобства компания пообещала менять изношенные аккумуляторы за 29 долларов, тогда как ранее эта процедура стоила 79 долларов.
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