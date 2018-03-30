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Instagram вернули поддержку анимации в раздел Stories
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Instagram вернули поддержку анимации в раздел Stories 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Пользователи снова могут украшать свои истории с помощью живых стикеров.
Тревожные выводы
Соцсеть Instagram признали вредной для психики
Немногим ранее администрация соцсети убрала такую возможность из-за обвинений в расизме. Некоторые из таких историй содержали в себе оскорбительные высказывания и изображения.
Это было связано с тем, что анимации в Instagram интегрируются из портала Giphy, где зачастую не проходят модерацию. В результате руководству портала пришлось отчитываться перед пользователями, удалив провокационные материалы.
Другим новшеством Instagram стало введение функции «новые посты». С помощью специальной опции пользователи могут самостоятельно задавать интервал обновления ленты новостей.
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