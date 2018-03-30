Google тестирует обновлённый лончер для новых Pixel

Android P получил много новых функций. Кроме обновлённой пасхалки, версия как минимум обзавелась встроенным редактором скриншотов, установить который для любого смартфона можно здесь. Также система изменила внешний вид лончера Pixel.

О возможных нововведениях рассказали сотрудники 9to5google. Журналисты заметили разделение строки поиска с кнопкой активации помощника Google Assistant. Изменение исправляет нынешние неудобства — пользователи жаловались на плохую видимость иконки микрофона.

Новый Pixel Launcher из Developer Preview 1 предназначен для новых представителей линейки Pixel. О принадлежности к «pixel_2018» свидетельствуют подписи в APK-файле. Кстати, там же новый внешний вид иконок называют «пузырчатым».

Так выглядит полоса поиска сейчас.

А так она выглядит в новой версии.

Поделиться впечатлениями о наработках Google можно в телеграм-канале AndroidInsider.