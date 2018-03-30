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Google тестирует обновлённый лончер для новых Pixel
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Google тестирует обновлённый лончер для новых Pixel 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Android P получил много новых функций. Кроме обновлённой пасхалки, версия как минимум обзавелась встроенным редактором скриншотов, установить который для любого смартфона можно здесь. Также система изменила внешний вид лончера Pixel.
О возможных нововведениях рассказали сотрудники 9to5google. Журналисты заметили разделение строки поиска с кнопкой активации помощника Google Assistant. Изменение исправляет нынешние неудобства — пользователи жаловались на плохую видимость иконки микрофона.
Новый Pixel Launcher из Developer Preview 1 предназначен для новых представителей линейки Pixel. О принадлежности к «pixel_2018» свидетельствуют подписи в APK-файле. Кстати, там же новый внешний вид иконок называют «пузырчатым».
Так выглядит полоса поиска сейчас.
А так она выглядит в новой версии.
Поделиться впечатлениями о наработках Google можно в телеграм-канале AndroidInsider.
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