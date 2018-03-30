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Самое обсуждаемое в Интернете: флешмоб #заперто и стеб над Telegram
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Самое обсуждаемое в Интернете: флешмоб #заперто и стеб над Telegram 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
На этой неделе в связи с трагедией в Кемерове пользователи соцсетей призывали объявить общенациональный траур по погибшим и устроили флешмоб по проверке эвакуационных выходов #заперто. Также в Сети шутили над сломанным Telegram и искали ему замену. Флешмоб #заперто
После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, жители российских городов решили самостоятельно проверить, насколько реально в случае ЧС выбраться через запасные выходы из торговых центров, офисных зданий и пр. В социальных сетях запустили флешмоб с хэштегом #заперто, в рамках которого пользователи активно делятся фотографиями закрытых эвакуационных выходов, через которые в случае ЧС не удастся выйти.
Акция за общенациональный траур
Пожар в Кемерово, который вспыхнул в прошлое воскресенье и унес жизни 64 человек, вызвал волну общественного резонанса в соцсетях. Люди начали публиковать на своих страницах изображения с горящей свечой и просто черные картинки, а также призывы объявить общенациональный траур в России, многие психологи предложили бесплатную помощь родственникам погибших. В Москве, Подмосковье и других городах жители устроили акции памяти. Среда 28 марта была объявлена днем общенационального траура указом президента РФ, в стране были приспущены триколоры, а также отменены развлекательные мероприятия и программы на ТВ, радио и в Интернете.
Шутки над сбоем Telegram
В четверг 29 марта в некоторых странах, в том числе в России, произошел сбой в работе популярного мессенджера Telegram. Павел Дуров сообщил, что проблемы возникли из-за отключения электричества в дата-центре компании, но пользователей упавшего мессенджера было уже не остановить. В «Твиттере» стали шутить, что перешли в Whatsapp, «ВКонтакте» и даже в «аську», стали принимать звонки по «Вайберу» и даже вызывать почтовых голубей с пенсии.
Возвращение гифок в Instagram
С 30 марта у пользователей «Историй» в Instagram снова появилась возможность использовать гифки, которые были удалены в начале марта из-за расистского изображения, что, безусловно, порадовало любителей соцсети. Теперь Instagram и Giphy будут проверять все загружаемые в сервис гифки на предмет корректности.
РИАМО: последние новости
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