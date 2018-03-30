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Администрацию Facebook уличили в оправдании любых действий для роста аудитории
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Администрацию Facebook уличили в оправдании любых действий для роста аудитории 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: iguides.ru
В сети обнародовали служебную записку Facebook для внутреннего пользования за авторством топ-менеджера компании Эндрю «Боза» Босуорта, которая оправдывала любые средства для увеличения аудитории соцсети.
Внутренний меморандум Facebook называется The Ugly («Уродец»), документ посвящен скользким и неприятным моментам в работе соцсети. Меморандум был разослан сотрудникам летом 2016 года.
«Мы объединяем людей. Точка. Поэтому любые действия, направленные на рост аудитории, оправданы. Все сомнительные практики импорта контактов. Все ловкие фразы, которые помогают удерживать людей для поиска друзей. Вся работа, которую мы делаем, чтобы обеспечить больше общения. Работа, которую, возможно, нам придется однажды проделать в Китае», — приводит BuzzFeed выдержку из записки Босуорта.
Тогдашний вице-президент Facebook признавал, что соцсеть может использоваться для травли пользователей и даже для общения террористов. По мнению Босуорта, то, что помогает людям общаться, априори не может быть плохим.
«Мы объединяем людей. Это может быть плохо, если люди настроены недоброжелательно. Возможно, некоторые могут лишиться жизни в случае травли. Возможно, кто-то погибнет в теракте, спланированном с помощью наших инструментов. И все же мы объединяем людей», — писал Босуорт.
Отмечено, что в Facebook не смогли прокомментировать меморандум.
В среду Facebook после скандала с утечкой данных заявила об улучшении системы контроля конфиденциальности пользователей.
Ранее США, Евросоюз и Великобритания потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей.
Эти данные якобы использовались в ходе избирательной кампании в США в интересах Дональда Трампа в 2016 году. Цукерберга пригласили лично принять участие в слушаниях в конгрессе по этому вопросу. Однако сам основатель и глава Facebook заявил, что компания не нашла связи между британской фирмой Cambridge Analitica, незаконно получавшей данные пользователей Facebook, и Россией.
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно анализировала скандал, развернувшийся вокруг деятельности Cambridge Analytica.
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