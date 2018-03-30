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СМИ: соцсети в ЕС обяжут передавать данные властям
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СМИ: соцсети в ЕС обяжут передавать данные властям 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Иллюстрация: Electronic Frontier Foundation
Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». По данным портала Euractiv, в Европейском союзе в ближайшее время будет принято законодательство, которое обязывает социальные сети и мессенджеры передавать данные по требованию властей в течение 10 дней, в экстренных случаях — в течение 6 часов. Согласно новым нормам, компании, «включая социальные сети, поставщики облачных сервисов, регистраторы доменов и цифровые торговые площадки» будут обязаны предоставлять данные властям вне зависимости от того, где хранятся данные. Помимо законодательно оформленных обязательств по предоставлению данных властям в течение 10 дней, или 6 часов «в случае немедленной угрозы жизни или физической целостности личности или критической инфраструктуры», в ЕС также введут дополнительное требование к компаниям, осуществляющим сбор электронных данных при предоставлении услуг. Компании будут должны назначить официального представителя в ЕС, которые будут отвечать на запросы правоохранительных органов. Официально о новом законопроекте, который обязывает передавать данные властям в ЕС, будет объявлено 17 апреля.
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