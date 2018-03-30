«Яндекс. Дзен» добавил «карму» для авторов, подписку и топы каналов

Платформа «Яндекс. Дзен» запустит новые функции. Об этом медиадиректор сервиса Даниил Трабун рассказал на мероприятии «Дзен-пятница» 30 марта.

Трабун анонсировал запуск инструмента для оценки эффективности авторов — «кармы». Функция позволит следить за активностью читателей и основными показателями. Авторы смогут понять, какие публикации нравятся читателям, какова их вовлеченность и как быстро растет аудитория.

По словам Трабуна, авторы часто задавали вопросы о том, как повысить свою популярность на платформе. Если раньше «Яндекс. Дзен» предлагал им сосредоточиться на создании интересного контента, сейчас платформа представляет «более технологичное решение». «Вы сможете выбирать вектор развития сами», — объяснил Трабун.

Авторы с высокой кармой получат приоритет в выдаче и дополнительный охват. Это повлияет на уровень их заработка на платформе. Авторы получат доступ к новому инструменту в течение месяца.

Читателям стал доступен каталог каналов — выбрать можно из 19 категорий, таких как «бизнес», «кино», «путешествия» и других. Пользователи смогут подписываться на каналы, а также следить за самыми популярными. Для этого «Яндекс. Дзен» добавил подписку и топы каналов. Новые функции работают в приложении платформы и мобильной версии сервиса.

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«Яндекс. Дзен» начал встраивать свои рекомендации на сайты СМИ В ближайшую неделю авторы получат возможность создавать видеоролики: видео продолжительностью до двух минут будут поддерживать любое соотношение сторон. По словам Трабуна, функцию планировали запустить в прошлом году, но релиз отложили в том числе из-за поисков «идеальной длины видео».

Также Трабун рассказал о показателях платформы. Сейчас на «Яндекс. Дзене» 10 тыс. каналов и 11 млн ежедневных читателей. Размер заработка авторов зависит от ряда показателей: количества просмотров, времени и «глубины» чтения.

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