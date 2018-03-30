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Многие персональные VPN раскрывают IP-адрес из-за бреши в WebRTC
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Многие персональные VPN раскрывают IP-адрес из-за бреши в WebRTC 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Эксперт в области безопасности, известный под псевдонимом VoidSec (настоящее имя Паоло Станьо) обнаружил проблему с VPN-сервисами — оказалось, что 23% (16 из 70) протестированных решений раскрывают IP-адрес пользователей через WebRTC.
Вообще, проблемы у WebRTC с конфиденциальностью известны давно — как минимум с 2015 года. WebRTC представляет собой популярный проект с открытым исходным кодом, предназначенный для организации передачи потоковых данных между браузерами или другими поддерживающими его приложениями.
WebRTC часто взаимодействует с ICE (Interactive Connectivity Establishment) и серверами STUN (Session Traversal Utilities for NAT). VPN-решения, в свою очередь, используют STUN для преобразования локального IP-адреса пользователя VPN в общедоступный, во многом схема их работы похожа на то, как работает домашний маршрутизатор.
По словам VoidSec, WebRTC позволяет запросить информацию, которая должна оставаться конфиденциальной.
«WebRTC позволяет отправлять запросы на серверы STUN, которые возвращают «скрытый» домашний IP-адрес, а также адреса локальной сети», — говорит эксперт.
Такие запросы обычно не видны, поскольку они не являются частью стандартного взаимодействия XML-HTTP, но их можно осуществить с помощью JavaScript, утверждает специалист. Этот метод можно реализовать в любом браузере, который поддерживает WebRTC и JavaScript.
Во многих браузерах — Brave, Chrome (десктопная версия и для Android), Firefox, Samsung Internet Browser, Opera, Vivaldi — WebRTC и JavaScript включены по умолчанию.
Исследователь опубликовал список VPN-сервисов, которые допускают утечку конфиденциальной инфомрации.
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