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Евросоюз обяжет мессенджеры предоставлять данные пользователей в течение десяти дней по требованию полиции
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Евросоюз обяжет мессенджеры предоставлять данные пользователей в течение десяти дней по требованию полиции 

Интересант 2 часа назад
Обязать мессенджеры предоставлять полиции данные пользователей в течение десяти дней с момента запроса, а в экстренных случаях — в течение шести часов, намерена Еврокомиссия, информирует Euractiv.
Ввести это правило предполагается для всех технологических компаний, которые собирают данные пользователей, вне зависимости от того, где находятся их офисы или места хранения информации. Требования будут распространяться на «Твиттер» и «Фейсбук», поставщиков «облачных» услуг, регистры имен доменов и даже платформы онлайн-торговли. Об этих мерах, как сообщается, будет объявлено 17 апреля.
Напомним, что вчера директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников подписал приказ о сроках предоставления кодов для расшифровки сообщений в мессенджерах и Интернете. Этот период также составляет 10 дней.
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