Евросоюз обяжет мессенджеры предоставлять данные пользователей в течение десяти дней по требованию полиции

Обязать мессенджеры предоставлять полиции данные пользователей в течение десяти дней с момента запроса, а в экстренных случаях — в течение шести часов, намерена Еврокомиссия , информирует Euractiv.

Ввести это правило предполагается для всех технологических компаний, которые собирают данные пользователей, вне зависимости от того, где находятся их офисы или места хранения информации. Требования будут распространяться на «Твиттер» и «Фейсбук», поставщиков «облачных» услуг, регистры имен доменов и даже платформы онлайн-торговли. Об этих мерах, как сообщается, будет объявлено 17 апреля.