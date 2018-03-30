«Невероятно опасное явление». Создатель Википедии — о регулировании интернета властями

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Уэйлс считает, что правительства стран при наличии оправдывающих обстоятельств способны взломать любой тип информации, которая им не нравится. Именно поэтому следует осторожно подходить к регулированию интернета. Настороженное отношение к возможному регулированию со стороны властей Уэйлс также объясняет низкой компетентностью чиновников.

Джимми Уэйлс

создатель Википедии

«Например, в Европе и США люди, избираемые для занятия постов в правительственных органах, в большинстве своем не являются экспертами в области технологий. Это ведет к тому, что власти начинают прилагать регулятивные усилия, которые, как правило, неправильные и странные».

Уэйлс поднял вопрос ответственности за защиту данных на фоне скандала вокруг социальной сети Facebook. На прошлой неделе Марк Цукерберг признал утечку данных 50 млн пользователей Facebook из-за компании Cambridge Analytica. Он выступил с официальным заявлением, признал наличие ошибок в системе и пообещал разработать дополнительные меры для защиты пользователей.

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На фоне скандала один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон призвал отказаться от использования соцсети. К бойкоту присоединился предприниматель Илон Маск , который удалил из Facebook страницы SpaceX и Tesla. К движению #DeleteFacebook присоединился и журнал Playboy.

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В конце октября прошлого года стало известно, что Уэйлс запускает сервис Wikitribune по борьбе с недостоверной информацией.

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