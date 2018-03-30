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Основатель сетевой энциклопедии Википедия Джимми Уэйлс на форуме в Объединенных Арабских Эмиратах заявил, что ответственность за защиту данных пользователей сети должна находиться на частных компаниях. По его мнению, регулирование интернета правительственными структурами может стать «невероятно опасным явлением», сообщает агентство ТАСС.
Уэйлс считает, что правительства стран при наличии оправдывающих обстоятельств способны взломать любой тип информации, которая им не нравится. Именно поэтому следует осторожно подходить к регулированию интернета. Настороженное отношение к возможному регулированию со стороны властей Уэйлс также объясняет низкой компетентностью чиновников.
Джимми Уэйлс
создатель Википедии
«Например, в Европе и США люди, избираемые для занятия постов в правительственных органах, в большинстве своем не являются экспертами в области технологий. Это ведет к тому, что власти начинают прилагать регулятивные усилия, которые, как правило, неправильные и странные».
Уэйлс поднял вопрос ответственности за защиту данных на фоне скандала вокруг социальной сети Facebook. На прошлой неделе Марк Цукерберг признал утечку данных 50 млн пользователей Facebook из-за компании Cambridge Analytica. Он выступил с официальным заявлением, признал наличие ошибок в системе и пообещал разработать дополнительные меры для защиты пользователей.
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На фоне скандала один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон призвал отказаться от использования соцсети. К бойкоту присоединился предприниматель Илон Маск, который удалил из Facebook страницы SpaceX и Tesla. К движению #DeleteFacebook присоединился и журнал Playboy.
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В конце октября прошлого года стало известно, что Уэйлс запускает сервис Wikitribune по борьбе с недостоверной информацией.
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