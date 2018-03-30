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Крупнейший российский гей-сайт оказался под угрозой блокировки
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Крупнейший российский гей-сайт оказался под угрозой блокировки 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Роскомнадзор внес портал gay.ru в реестр запрещенных сайтов по решению Алтайского районного суда Хакасии. Об этом сообщила администрация ресурса.
Сотрудники портала рассказали, что получили «стандартное письмо» от Роскомнадзора 29 марта. В нем содержалось требование удалить с сайта gay.ru находящуюся в свободном доступе информацию, «пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения». Если в течение суток ресурс не проинформирует надзорный орган о принятых мерах, доступ к нему будет заблокирован.
Судя по опубликованному на сайте документу, нарушающим закон признан весь портал в целом, а не отдельные страницы.
«Мы были с вами 20 лет, начиная с сентября 1997 года. Оставайтесь на связи, используя доступные средства свободного перемещения в интернете. Наш сайт предназначен для лиц старше 18 лет, о чем содержит соответствующую пометку», — прокомментировала администрация портала.
Решение суда по порталу gay.ru было вынесено в ноябре 2017 года Алтайским районным судом Республики Хакасия в селе Белый Яр. Заявление подал прокурор Алтайского района «в интересах неопределенного круга лиц». При этом в решении судьи О. М. Квасновой название портала никак не фигурирует: вместо указателя адреса в сети прописана фраза «Интернет-ресурс: /».
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