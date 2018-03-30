Появилась карта для аллергиков, показывающая концентрацию пыльцы в воздухе городов России

«Яндекс. Погода» запустил карту для людей, страдающих от аллергии на пыльцу. Карта показывает концентрацию пыльцы в воздухе и информацию о цветении растении в том или ином регионе России . Сервис собрал данные Aerostate и учитывает пробы воздуха, фазы цветения, температуру, а также влияние ветра и осадков.

Украине, Помимо России, сервис охватывает показатели цветения в Молдове Казахстане и части Белоруссии . Прогноз доступен на ближайшую неделю и рассчитывается с точностью до районов.

В прогнозе также доступна информация с сервиса «Яндекс. Здоровье» о профилактике и лечении аллергии. Сервис также позволяет записаться на консультацию к аллергологу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.