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Появилась карта для аллергиков, показывающая концентрацию пыльцы в воздухе городов России
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Появилась карта для аллергиков, показывающая концентрацию пыльцы в воздухе городов России 

Собака 45 минут назад
Фото: Собака
«Яндекс. Погода» запустил карту для людей, страдающих от аллергии на пыльцу. Карта показывает концентрацию пыльцы в воздухе и информацию о цветении растении в том или ином регионе России. Сервис собрал данные Aerostate и учитывает пробы воздуха, фазы цветения, температуру, а также влияние ветра и осадков.
Помимо России, сервис охватывает показатели цветения в Молдове, Украине, Казахстане и части Белоруссии. Прогноз доступен на ближайшую неделю и рассчитывается с точностью до районов.
В прогнозе также доступна информация с сервиса «Яндекс. Здоровье» о профилактике и лечении аллергии. Сервис также позволяет записаться на консультацию к аллергологу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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